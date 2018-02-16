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Gediz’de Mehmetçiğe destek yürüyüşü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütüyle mücadele eden Kahraman Mehmetçiğe destek olmak ve şehit askerleri anmak amacıyla bayrak yürüyüşü düzenlendi.Suriye’nin Afrin bölgesinde devam...

Gediz’de Mehmetçiğe destek yürüyüşü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütüyle mücadele eden Kahraman Mehmetçiğe destek olmak ve şehit askerleri anmak amacıyla bayrak yürüyüşü düzenlendi.Suriye’nin Afrin bölgesinde devam...

16 Şubat 2018 Cuma 10:56
Gediz’de Mehmetçiğe destek yürüyüşü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütüyle mücadele eden Kahraman Mehmetçiğe destek olmak ve şehit askerleri anmak amacıyla bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Kahraman Mehmetçiğimize moral vermek ve şehit askerlerimizi anmak amacıyla Cumhuriyet Caddesinde ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyüşe katılan Gedizli vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıp tekbir getirdi.

Yağan yağmura rağmen Belediye Hizmet Binası önüne kadar süren yürüyüşün ardından şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.(EFE)
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