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Gediz sanayi esnafı Afrin şehitleri için mevlit okuttu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Madeni Eşya ve Tamirciler Esnaf Odası tarafından, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan güvenlik güçleri için mevlit okutuldu.Gediz Sanayi Camisi’nde düzenlenen programa, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin...

Gediz sanayi esnafı Afrin şehitleri için mevlit okuttu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Madeni Eşya ve Tamirciler Esnaf Odası tarafından, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan güvenlik güçleri için mevlit okutuldu.Gediz Sanayi Camisi’nde düzenlenen programa, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin...

16 Mart 2018 Cuma 18:20
Gediz sanayi esnafı Afrin şehitleri için mevlit okuttu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Madeni Eşya ve Tamirciler Esnaf Odası tarafından, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan güvenlik güçleri için mevlit okutuldu.

Gediz Sanayi Camisi’nde düzenlenen programa, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Cuma namazı öncesinde mevlit okunmasının ardından, güvenlik güçleri için dua edildi. Namaz sonrasında ise vatandaşlara hayır pilavı dağıtıldı.

Gediz Madeni Eşya ve Tamirciler Odası Başkanı Ali Osman Sunar, Türkiye’de hiçbir terör örgütüne yer verilmeyeceğini, devlet ve millet olarak kanlarının son damlasına kadar terör örgütleriyle mücadele edeceklerini söyledi. Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşenler adına sanayi esnafı olarak mevlit etkinliği düzenlediklerini belirten Sunar, “Biz buradan tekrar tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve tüm gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah güvenlik güçlerimizin gazalarını mübarek etsin. Birliğimiz daim olsun” dedi.(RB-EFE)
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