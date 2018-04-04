Farkındalık oluşturmak için resim sergisi açtı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Özel Eğitim Uygulama ve İş Merkezi Okulu 9. sınıf öğrencisi Nazlı Yıldırım, (16) otizmli çocukların farkındalığını göstermek için, hazırlamış olduğu resimlerden oluşan bir sergi açtı. Öğretmenleri Emine Şen ve Hatice Çıkrıkçı’nın eğitiminde, Resim öğretmeni Adil Şahin’in rehberliğinde yaptığı resimler, sergiyi gezenlerden büyük beğeni topladı.

Resim yapmayı çok sevdiğini belirten Nazlı Yıldırım, “ Her gün resim yapıyorum, resim öğretmenimi ve resim dersini çok seviyorum ” dedi.

Simav Engelliler Derneği (SENGEL) Başkanı Canan Yıldırım Ceylan, son yıllarda engellilere yönelik özel eğitim ve çok büyük çalışmaların yapıldığını ifade etti. Başkan Ceylan, “Bu çocuklar bizim birer parçamızdır. Engellilerin evden dışarıya çıkamadığı dönemlerden bu günlere geldik. Hükümetimiz son yıllarda engelli bireylerin eğitilmesi, topluma kazandırılması ve aileleriyle bütünleştirilmesi konularındaki projeleri hayata geçirilmektedir. Onların da, diğer insanlar gibi yaşamaya hakkı olduğu konusunda çok önemli adımlar atılmıştır. Özel eğitim verilen öğrencilerin el emeği göz nuru resimlerini gördükçe gurur duyuyor, onlara eğitim veren öğretmenlere saygıyla, şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu. (MEİ-EFE)