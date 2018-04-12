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Evi yanan 4 çocuklu aile yardım bekliyor

Kütahya merkeze bağlı Sünnetyenice köyünde, evleri tamamen yanan 4 çocuklu aile, devletten ve hayırseverlerden yardım bekliyor.Bir hafta önce Sünnetyenice köyünde Cemalettin Sönmez’e (39) ait iki katlı ahşap binada çıkan yangın sonucu...

Evi yanan 4 çocuklu aile yardım bekliyor

Kütahya merkeze bağlı Sünnetyenice köyünde, evleri tamamen yanan 4 çocuklu aile, devletten ve hayırseverlerden yardım bekliyor.Bir hafta önce Sünnetyenice köyünde Cemalettin Sönmez’e (39) ait iki katlı ahşap binada çıkan yangın sonucu...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:35
Evi yanan 4 çocuklu aile yardım bekliyor

Kütahya merkeze bağlı Sünnetyenice köyünde, evleri tamamen yanan 4 çocuklu aile, devletten ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Bir hafta önce Sünnetyenice köyünde Cemalettin Sönmez’e (39) ait iki katlı ahşap binada çıkan yangın sonucu 6 kişinin ikamet ettiği ev eşyaları ile birlikte küle oldu. Yangında evleri ile tüm eşyaları yanan aile devletten ve hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

Geçimimi çiftçilikle sağlayan 3,5 ve 17 yaşları arasında 4 çocuk babası Cemalettin Sönmez, ”Çıkan yangında evimiz ve eşyalarımız tamamen yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. 4 çocuğumla birlikte ağabeyimin evine sığındım. Evimi tekrar yaptıracak durumum yok. Ödenecek kredi borçlarım var. Ne yapacağımı şaşırdım. Devlet yetkililerinden ve hayırsever vatandaşlardan bize yardım etmelerini istiyorum” dedi.(EFE)
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