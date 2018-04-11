Engelli araçları için şarj istasyonu

Kütahya Belediyesi tarafından engellilerin akülü araçları için kurulan şarj istasyonları hizmete sunuldu.

Engellilerin şarj istasyonlarını ile hayatlarının biraz daha kolaylaşacağını belirten Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Engelli hemşehrilerimizin daha sınırsız, daha özgür yaşayabilmesine ve sosyalleşebilmesine maksimum katkıda bulunmak amacı ile şehrimizin farklı noktalarına KİOSK Engelli şarj istasyonu kurarak Kütahyalıların hizmetine sunduk. Şehrimizin farklı noktalarına konulan ’engelli şarj istasyonu’ sayesinde Engelli hemşehrilerimiz akülü araçlarını şarj ederek yollarına devam edebilecekler. Bu kapsamda Kütahya Belediyesi olarak DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otobüs durağı ve Cumhuriyet caddesi emzirme kabini yanına olmak üzere 2 adet Engelli Şarj Kiosk’u hemşehrilerimize hayırlı olsun.

Engelli Şarj İstasyonu özellikleri ise; Tüm engelli arabalarına şarj yapabilir. Elektrikli bisikletlere şarj yapmaz. 2 Yıl garantili olup, 7-24 çalışmaktadır. Aküleri korumak için yüzde 80’e kadar hızlı, geri kalan yüzde 20 yavaş şarj edilmektedir. Her Kiosk’ta 3 adet aynı anda şarj yapabilmekte, her cihazda ayrıca 3 adet telefon şarj edilebilmesi için USB girişi bulunmaktadır. Cihaz soketi çıkarıldığında güvenlik için elektrik akımı kesilmektedir" dedi. (EFE)