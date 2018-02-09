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Emet’te yeni başkan Hasibe Altınok

Kütahya’nın Emet ilçesinde yapılan 5. Olağan AK Parti Kadın Kolları Kongresi’nde başkanlığa Hasibe Altınok seçildi.Kongrede konuşan Emet AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, AK Partide kongrelerin diğer partilerde olduğu gibi kavga...

Emet’te yeni başkan Hasibe Altınok

Kütahya’nın Emet ilçesinde yapılan 5. Olağan AK Parti Kadın Kolları Kongresi’nde başkanlığa Hasibe Altınok seçildi.Kongrede konuşan Emet AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, AK Partide kongrelerin diğer partilerde olduğu gibi kavga...

09 Şubat 2018 Cuma 19:24
Emet’te yeni başkan Hasibe Altınok

Kütahya’nın Emet ilçesinde yapılan 5. Olağan AK Parti Kadın Kolları Kongresi’nde başkanlığa Hasibe Altınok seçildi.

Kongrede konuşan Emet AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, AK Partide kongrelerin diğer partilerde olduğu gibi kavga gürültü yapılan y’erler değil, düğün, bayram havasında gerçekleşen birlikteliklerin zirve yaptığı kongreler olduğunu ifade etti.

Başkan Doğan, ”Türkiye İslamın son okçu tepesi, AK Parti’de son okçular ordusudur. Çalınmadık kapı, okşanmadık yetim başı, girilmeyen ev, pazar, dinlenmedik söz bırakmayarak çalışmaya devam edecek son okçu tepesinin neferleri olarak canla başla mücadele edeceğiz. Dünya siyasetine örnek, dosta güven, düşmana korku salan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile güçlü Türkiye için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Emet ilçesinin başkanlık sisteminde verdiği yüzde 74 destek ile kendilerinin gurur kaynağı olduğuna vurgu yapan AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Gaziemetli kardeşlerimizin muhabbetleri, partimize ilgileri hiçbir zaman değişmedi. Teşkilatımızla, kadın ve gençlik kollarımızla daha çok mücadele ederek önümüzdeki seçimlerde de sandıkları Allahın izniyle patlatacağız. Hedefimiz hep birlikte bir bütün olmak “şeklinde konuştu.

Başkanlığa seçilen Hasibe Altınok, yönetim kurulları ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda çalışacakları sözünü verdi.

Emet AK Parti Kadın Kolları Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Özge Gülmez, Merve Yavuz, Ayşe Keskin, Meral Yüksel, Zübeyde Altındal, Fatma Demirayak, Ayşe Seven, Neziha Değirmenci, Aliye Gürel, Fatma Cansu, Emine Sönmez, Neslihan Türe,Şükran Cangür ve Ayşe Türker.(EFE)
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