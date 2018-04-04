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Emet’te trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri bebek 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, 43 EP 846 plakalı Davut Sarpaşan (23) yönetimideki otobobil Tavşanlı - Emet yolunun Günlüce Mevkii’nde yol çalışması yapan görevli...

Emet’te trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri bebek 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, 43 EP 846 plakalı Davut Sarpaşan (23) yönetimideki otobobil Tavşanlı - Emet yolunun Günlüce Mevkii’nde yol çalışması yapan görevli...

04 Nisan 2018 Çarşamba 22:01
Emet’te trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri bebek 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 43 EP 846 plakalı Davut Sarpaşan (23) yönetimideki otobobil Tavşanlı - Emet yolunun Günlüce Mevkii’nde yol çalışması yapan görevli işçi Ali Rıza Tuğlu’ya çarptı. Kazada Ali Rıza Tuğlu (21) ve araçta bulunan 1 yaşındaki A.S.Ö yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan yol işçisi Ali Rıza Tuğcu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.(YD-EFE)
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