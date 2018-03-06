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Emet’te okuma yazma seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kampanyası kapsamında Kütahya’nın Emet ilçesinde kurs açıldı.Açılan okuma yazma kursuna katılmak için 45 kişi müracaat ederken,...

Emet’te okuma yazma seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kampanyası kapsamında Kütahya’nın Emet ilçesinde kurs açıldı.Açılan okuma yazma kursuna katılmak için 45 kişi müracaat ederken,...

06 Mart 2018 Salı 10:32
Emet’te okuma yazma seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kampanyası kapsamında Kütahya’nın Emet ilçesinde kurs açıldı.

Açılan okuma yazma kursuna katılmak için 45 kişi müracaat ederken, kursa kayıt yaptıran 34 kişinin eğitimlerine Emet Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde başladı.

Okuma yazma kursunu ziyaret ederek kursiyerlere başarılar dileyen Kaymakam Hasan Çiçek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan’ın ülke genelinde başlattığı okuma yazma kurslarımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizler burada bulunmakla her şeyden önce yüce Allahın oku olan ilk emrini yerine getiriyorsunuz. 80 milyonluk nüfusumuzun arasında 2,5 Milyon okuma yazma bilmeyen vatandaşımız var. İnşallah bu kampanyalar ile bu sayı çok daha aşağılara düşecek. Sizlerden ricam kurslara devam edip, belgelerinizi almanız. Okuma yazma öğrenerek, yaşamda ne olup bittiğini kendiniz daha iyi anlayacaksınız. Araçların üzerinde ne yazdığını, nereye gittiğini, televizyonlardaki alt yazıları ve gazeteleri okuyabileceksiniz. Bizlerde Kaymakamlık olarak kurs döneminizde sizlere gerekli desteği sağlayacağız “dedi.

Kaymakam Çiçek, kursa katılan Suriyelilere, artık bu ülkenin bir vatandaşı olarak kendilerinin de Türkçe okuyup öğrenmelerini ve kurslara devam etmelerini istedi.

107 saat sürecek kurs sonunda belge almaya hak kazananlar tüm Türkiye’de 15 Mayısta düzenlenecek törenle diplomalarını alacaklar.(EFE)
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