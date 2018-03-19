Emet’te öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü ve şehitleri anma günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü ve şehitleri anma günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ilk, orta ve liseler arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen programda verildi.Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Belediye Başkanı Mustafa Koca, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Umut Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre takdim etti.(YD-EFE)