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Dumlupınar Gazi İlkokulu’nda Kariyer günleri

Dumlupınar İlçesi Gazi İlkokulu tarafından düzenlenen ’Kariyer Günleri’ konulu konferansta, gazetecilik mesleği, Gazeteci Yazar Yunus Daşdemir tarafından anlatıldı.Konuşmasına mesleki yaşamında karşılaştığı ilginç anılarını anlatarak...

Dumlupınar Gazi İlkokulu’nda Kariyer günleri

Dumlupınar İlçesi Gazi İlkokulu tarafından düzenlenen ’Kariyer Günleri’ konulu konferansta, gazetecilik mesleği, Gazeteci Yazar Yunus Daşdemir tarafından anlatıldı.Konuşmasına mesleki yaşamında karşılaştığı ilginç anılarını anlatarak...

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:58
Dumlupınar Gazi İlkokulu’nda Kariyer günleri

Dumlupınar İlçesi Gazi İlkokulu tarafından düzenlenen ’Kariyer Günleri’ konulu konferansta, gazetecilik mesleği, Gazeteci Yazar Yunus Daşdemir tarafından anlatıldı.

Konuşmasına mesleki yaşamında karşılaştığı ilginç anılarını anlatarak başlayan Daşdemir, "Gazetecilik, doğru, ilkeli ve tarafsız yapıldığında sizi başarıya ulaştıracak keyifli bir meslektir. Topluma yön verir, ışık tutar" dedi.

Daşdemir, ’’Belirli bir hedef kitleye belirli olayların ve bilgilerinin iletilmesini herhangi bir medya aracılığıyla sağlayan kişilere gazeteci denir. Bunu mesleki anlamda basın yayın kuruluşları aracılığıyla yapanlar gazetecilik mesleğini icra ederler.

Bir olayın haber haline getirilip kitlelere iletilmesidir gazetecilik. Gazeteci yaşanan olayın içeriğini iletirken haberi alan hedef toplumun, konuyu tam olarak anlaması için belirli temel sorulara açıklık getiren kişidir. Gazeteci görev yaptığı bölgenin kalkınması ve eksikliklerin dile getirilmesinde önemli rol oynayan kişidir. Bu meslek meşakkatli ve mesai kavramı olmayan bir meslektir. Yaptığınız haberler birilerini rahatsız edebilir yada birilerini memnun edebilir. Yapmanız gereken tarafsız ve ilkeli bir şekilde mesleği icra etmektir. Korkularına esir olan yada baskılara maruz kaldığında sessiz kalan kişiler gazetecilik mesleğini yaptığını zanneden kukla olurlar’’ diye konuştu.

Program sonrası Okul yöneticileri, Gazeteci Yazar Yunus Daşdemir’e katılımlarından dolayı teşekkür etti. (YD-EFE)
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