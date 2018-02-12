Dumlupınar Belediyesi’nden ilçeye fırın

Kütahya’nın Dumlupınar Belediyesi tarafından ilçe merkezine ekmek fırını yapıldı.

İlçede uzun süredir eksikliği hissedilen ekmek fırının yapılması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, ’’İlçemizin önemli eksiklilklerinden bir tanesi ekmek fırınımızın olmaması idi. Banaz’dan ve çevre ilçelerden ekmek temin ediyorduk. Fırınımızın hizmete girmesiyle 24 saat ilçemizde sıcak ekmek olacak. Toplamda 170 bin TL’ ye mal olan ekmek fırınımız ilçemize hayırlı olsun. Fırınımızı kiralayan girişimci kısa sürede üretime başlayacak’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)