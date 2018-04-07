DPÜ’de ’ortak görüş’ toplantısı

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Türk Kardiyoloji Derneği iş birliğinde düzenlenen ’TKDCD Buluşmaları Kalp ve Damar Cerrahisinde Hemostaz Ortak Görüş Toplantısı’ Kütahya’da gerçekleştirildi.

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonundaki toplantıya Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Suna Gören, Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Aydoğdu, çok sayıda bilim insanı, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural’ın konuşmasının ardından ilk ameliyatta yer alan uzman doktorlar Nail Sinek, Ahmet Aksoy, Serkan Ertugay, Selim Durmaz, Nurhayat Bircan, Aslı Gözüaçık’a teşekkür belgesi takdim etti.

DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde açık kalp ameliyatlarının başlatılmasında katkı ve emekleri bulunan Prof. Dr. Ali Gürbüz, Prof. Dr. Levent Yılık ile Prof. Dr. İsmet Tanzer Çalkavur’a plaketleri ve DPÜ’nün temsili anahtarı Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören tarafından verildi.

Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisini bir araya getiren toplantının sağlık alanında önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Aydoğdu, “Biz kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi aslında çok ortak yönü olan iki disiplin fakat günlük uygulamada maalesef bu iki disiplin çok ayrı bölümmüş gibi davranıyor. Bu toplantı preoperatif tedavi ile platelet tedavi yönetimi bu ortak bir karar varma konusunda önemli alanlardan bir tanesi. Bu alanlarda birlikte çalışılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için bu programı düzenleyen Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğine teşekkür ederiz” dedi.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Suna Gören ise “Kardiyovasküler girişim planlanan bir hastanın karşı karşıya kalabileceği 3 ekibin böyle bir ortamda bir araya gelmesi ve bu hastada izlenecek ortak bir yol çizme adına adım atılmış olması çok önemli. Bu ortak toplantı biz anesteziciler için oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

Rektör Gören: "Seçkin bilim insanlarını üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz"

DPÜ’nün bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini, bilim insanlarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, “Siz değerli dernek mensuplarını, seçkin bilim insanlarını üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şu anda çatısı altında bulunduğumuz tıp fakültesi üniversitemizin en prestijli, üzerine titrediğimiz fakültelerimizden biri. Bu ve benzeri bilimsel çalışmaları destekleyen üniversitemizin yakın gelecekte öncü ve önde çalışmalarla adından sıkça söz ettireceğine inanıyorum. Bu inancımı sadece bu şehre değil, komşu şehirlere de sağlık hizmeti sunuyor hale gelmiş olmamızda ve çalışanlarımıza olan güvencimden alıyorum” dedi.

Başkan Saraçoğlu: "Artık Ankara’ya gitmiyoruz"

Kütahya’nın sağlık anlamında önemli mesafeler aldığını vurgulayan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Tarihi bir şehir olan ve son dönemde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına giren ilimizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk. Biz sizler gibi uzman değiliz, sizlere muhtaç olan bireyleriz. Geçmişte anjiyo ameliyatı için Ankara’ya giden bizler şimdi üst düzey kalp ameliyatlarının yapıldığı bir şehirde yaşıyoruz. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tüm kalp ve damar operasyonlarının Kütahya’da yapılmasından duyduğu gururu paylaşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, önemli sonuçlar çıkacağına inandığı bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapmanın da mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cerrahi sırasında, cerrahi sonrasında oturumlarıyla devam eden TKDCD Buluşmaları Kalp ve Damar Cerrahisinde Hemostaz Ortak Görüş Toplantısı, ortak görüş oturumuyla sona erdi. (EFE)