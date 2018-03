Down sendromlu öğrenciler Kaymakam Çelik’i ziyaret etti

Altıntaş ilçesinde Down sendromlu öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri, Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik’i ziyaret etti.

Down sendromuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Dünya Down Sendromlular Günü nedeniyle Altıntaş’ta bulunan öğrenciler Kaymakam Musa Kazım Çelik’i makamında ziyaret ederek, toplumun Down Sendromu konusunda daha duyarlı olmasını istediler.

Öğrencileri kapıda karşılayan Kaymakam Musa Kazım Çelik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Down sendromlu öğrenciler ve aileleri için gereken çalışmaların yapılacağını ifade etti. Kaymakam Çelik, Down sendromlu öğrencilerle tek tek ilgilenip çocuklarla sohbet etti. Down sendromlu çocukların, ailelerinin yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Kaymakam Çelik, ’’Kaymakamlık olarak var olan sıkıntılarla ilgili üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız’’ diye konuştu. (YD-EFE)