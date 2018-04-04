Küthaya’nın Şaphane Ziraat Odası Başkanlığı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile çiftçilere ağaç budama, aşılama ve gübreleme eğitimi veriliyor.

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, ’’Ziraat Odamızın talep etmesiyle ve odamız desteği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün açmış olduğu ağaç budama, aşılama ve gübreleme kursumuz değerli mühendisimiz Recep Gülcan’ın anlatımıyla başladı. Eğitimde meyve ağaçlarında yetiştirme teknikleri, gübreleme, sulama, bordo bulamacı uygulaması ile yaygın olarak görülen hastalık ve zararlılarla mücadele konuları hakkında çiftçilere bilgiler veriliyor. Bölgemizde var olan vişne ve kiraz ağaçlarının bakım ve budaması konularında verimin arrtırılması için gerekli bilgiler bu kursta veriliyor’’ diye konuştu.(YD-EFE)