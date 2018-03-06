Çavdarhisar’da korunmaya muhtaç yaşlılara bakım hizmeti

Çavdarhisar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından korunmaya muhtaç yaşlılara evde bakım hizmeti verilmesi projesine başlanıldı.

Korunmaya muhtaç yaşlılara evde bakım hizmeti verilmesi projesi kapsamında belirlenen 84 aileye hizmet verilecek olup projeye Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül’ün katılımıyla ilçeye bağlı Afşar köyünden başlandığı bildirildi.

Başlatılan proje ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Yurdagül, ’’Sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan yardıma ve bakıma muhtaç, kimsesi olmayan, ancak huzurevi hizmeti istemeyen yaşlıların, kendi bulundukları sosyal çevreden ayrılmadan, evde bakım hizmetine ihtiyaçları olduğu aşikardır. Evde bakım hizmetini yerine getiremeyen ve sağlık sorunlarıyla birlikte maddi yoksunluk içinde olan bu aileleri kötü yaşam koşullarından kurtararak daha sıhhi ortamlar sağlayabilmek amacıyla bu projeyi uygulamaya koyduk. Proje İlçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.(YD-EFE)