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Beşir Derneği’nden anlamlı tören

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Beşir Derneği Temsilciliği Çanakkale Şehitleri’ni 103. yılında andı. Beşir Derneği önünde hoşaf ve kuru ekmek ikramı yapan Beşir Derneği "Çanakkale Şehitlerimizin Sofrasına Misafir Oluyoruz’ diyerek...

Beşir Derneği’nden anlamlı tören

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Beşir Derneği Temsilciliği Çanakkale Şehitleri’ni 103. yılında andı. Beşir Derneği önünde hoşaf ve kuru ekmek ikramı yapan Beşir Derneği "Çanakkale Şehitlerimizin Sofrasına Misafir Oluyoruz’ diyerek...

23 Mart 2018 Cuma 13:11
Beşir Derneği’nden anlamlı tören

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Beşir Derneği Temsilciliği Çanakkale Şehitleri’ni 103. yılında andı. Beşir Derneği önünde hoşaf ve kuru ekmek ikramı yapan Beşir Derneği "Çanakkale Şehitlerimizin Sofrasına Misafir Oluyoruz’ diyerek 43. Alay 1. Piyade Taburu 1. Bölük’ün 1915 yılında Çanakkale cephesindeki yemek listesine göre dağıtım yaptı. 103 yıl önce orada savaşan ve şehit olan askerlerin çok değerli olduğunu vurgulayan

Beşir Derneği Tavşanlı Temsilciliği Şükrü Çırak, "43. Alay 1. Piyade Taburu 1. Bölük’ün 1915 yılında Çanakkale cephe gerisindeki yemek listesine göre dağıtım yapıyoruz. Ecdadımızın orada neler yaşadığını bir nebze de olsa anlamak için bugün onların yaşadıklarına eşlik ediyoruz. Çanakkale ruhunu yeniden hatırlatıyoruz. Rabbimden bütün şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi. (Tİ - EFE)
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