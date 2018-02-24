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Başkan Saraçoğlu, Kent Konseyi’nin başkan ve üyeleriyle bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kent Konseyi’nin başkan ve üyeleri ile bir araya geldiKent Konseyi Başkanlığı’na seçilen Zekeriya Dağcı ve ekibine ’başarılar’ dileyen Başkan Saraoğlu, "Sizleri yetiştiren bu Şehre şimdi...

Başkan Saraçoğlu, Kent Konseyi’nin başkan ve üyeleriyle bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kent Konseyi’nin başkan ve üyeleri ile bir araya geldiKent Konseyi Başkanlığı’na seçilen Zekeriya Dağcı ve ekibine ’başarılar’ dileyen Başkan Saraoğlu, "Sizleri yetiştiren bu Şehre şimdi...

24 Şubat 2018 Cumartesi 14:52
Başkan Saraçoğlu, Kent Konseyi’nin başkan ve üyeleriyle bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kent Konseyi’nin başkan ve üyeleri ile bir araya geldi

Kent Konseyi Başkanlığı’na seçilen Zekeriya Dağcı ve ekibine ’başarılar’ dileyen Başkan Saraoğlu, "Sizleri yetiştiren bu Şehre şimdi hizmet verme görevini üstlendiniz. Bu bir gönül işidir o yüzden sizlere başarılar diliyorum. Şehrimiz için destekleriniz çok değerli bunu bilmenizi istiyorum.Biz yerel yöneticiler olarak göreve geldiğimiz günden itibaren katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışını benimsedik. Bu bağlamda her Cuma günü sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızla halk günü toplantılarında, belirli aralıklarla okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilerimiz ile bir araya gelmeye gayret ediyor, hep birlikte kendimize yol haritası oluşturuyoruz" dedi.

Proje ve çalışmalarla ilgili Kütahya Kent Konseyi üyelerine değerlendirmelerde bulunan Başkan Kamil Saraçoğlu, " Göreve geldiğimiz 2014 yılından bugüne kadar, Vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek adına 2014 ve 2017 yılları arası toplam maliyeti yaklaşık 24 milyon TL olan 79 üst düzey aracı Kütahya Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü’ne kazandırdık.Kendi Asfaltımızı kendimiz üreterek, 2014 ve 2015 yılları arasında toplam 265 bin ton asfalt kaplama yapıldı. 2016 yılında 160 bin ton asfalt kaplama, 2017 yılında ise 155 bin ton soğuk ve sıcak asfalt üretim ve serimi yapıldı.

Tamamlanan projelerimizden olan Yağmur suyu hattı çalışmalarımızda sona gelindi. Tamamlanan projelerimizin yanı sıra bir çok büyük projemizde devam ediyor. Kütahya Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Kentsel Dönüşüm çalışmaları, Bengüsu Tesisleri, Karadonlu Konak Restorasyon çalışmaları, Kent Giriş Kapıları Projesi, Vefa Mahallesi Üst Geçit Projesi, Ilıca Erkekler Bayanlar Hamamı çalışmaları, Olimpik Yüzme Havuzları Projesi, Zafertepe ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerindeki Yüzme Havuzları İnşaatıları, Şehzadeler Güneş Enerjisi Santrali ve Gözlem Evi Projesi, Pazartesi pazaryeri üstü kapatma çalışmaları, Devlet Hatun Hanımlar Lokali, Sukay Park Projesi, Ulu Camii Caddesi Cephe, Altyapı ve Yol Düzenleme Uygulama Projesi, Kütahya Kalesi Restorasyonu, Çevre Düzenleme ve Aydınlatma Projesi gibi birçok projemizde devam ediyor" diye konuştu.

Kütahya Kent Konseyi Değerlendirme Toplantısı’na Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş da katıldı. (EFE)
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