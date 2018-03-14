Başkan Özkan, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanı Süleyman Özkan tarafından sağlık çalışanlarına, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle kutlama ziyaretleri yapıldı. Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Sertaş Eraslan ile başlayan kutlama ziyaretleri, İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Özer, Diş Hastanesi doktorları ve sağlık ocağı doktorlarıyla sona erdi. Belediye Başkan Yardımcıları ve Kültür Müdürlüğü Personelinin de katıldığı kutlama ziyaretlerinde, Başkan Özkan tarafından sağlık çalışanlarına çiçek takdim edildi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, toplumun gelişmesi için insanların sağlıklı bir hayat sürmeleri gerektiğini ifade etti. Başkan Özkan, “Vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir yaşam sağlamak için, büyük bir fedakarlık örneği gösterip gece gündüz demeden onurlu ve kutsal bir görevi yerine getiren tabiplerimiz ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum” dedi. (MEİ-EFE)