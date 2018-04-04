Başkan Özkan: Gölcük cazibe merkezi olacak

Kütahya’nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, bin 450 metre rakımlı Gölcük mesire alanı ile ilgili proje uygulamalarına başlanacağı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Gölcük mesire alanına yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bir inceleme gezisi gerçekleştirdi. Bu incelemelerde, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Şube Müdürleri Süleyman Zengin, Cihan Köse ve Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy Başkan Özkan’a eşlik etti.

Simav Belediyesi tarafından uygulanacak olan, Gölcük göl kenarı rekreasyon çalışmalarına en kısa bir zamanda başlanacağını belirten Başkan Özkan, “Geçen yıl yapılan göl kenarı yürüyüş yoluna ilave yol çalışması ile spor ve dinlenme alanlarının ıslahını yapacağız. Simav’ın turizm hareketliliğine büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz, Gölcük göl kenarı rekreasyon çalışmaları tamamlandığında, özellikle spor kulüpleri ile kamp karavan derneklerinin tercih ettiği bir cazibe merkezi durumuna gelecek. Gölcük yolu üzerindeki termal otellerin dinlenme ve piknik alanı olarak vazgeçilmezi olması beklenen Gölcük mesire alanına, çevre ilçeler de yoğun ilgi gösteriyor” dedi. (MEİ-EFE)