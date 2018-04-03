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Başkan Musa Yılmaz: Aynur Koçuk Mercan, Kütahya’nın ilk bayan İl Encümeni üyesi oldu

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya’da ilk defa bir bayanın İl Encümeni üyeliğine seçildiğini ifade etti.Kütahya İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantılarının ikinci birleşimine İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz’ın...

Başkan Musa Yılmaz: Aynur Koçuk Mercan, Kütahya’nın ilk bayan İl Encümeni üyesi oldu

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya’da ilk defa bir bayanın İl Encümeni üyeliğine seçildiğini ifade etti.Kütahya İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantılarının ikinci birleşimine İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz’ın...

03 Nisan 2018 Salı 17:56
Başkan Musa Yılmaz: Aynur Koçuk Mercan, Kütahya’nın ilk bayan İl Encümeni üyesi oldu

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya’da ilk defa bir bayanın İl Encümeni üyeliğine seçildiğini ifade etti.

Kütahya İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantılarının ikinci birleşimine İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz’ın başkanlığında başladı.

İl Genel Meclisi toplantısının ikinci gününde İl Encümen üyeliği için kapalı oylama ile seçim yapıldı. İl Genel Meclisi Üyelerinden Aynur Koçuk Mercan, Osman Oral ve Ali Osman Ergün, İl Encümeni üyeliğine seçildiler.

Başkan Musa Yılmaz, bayan olarak Aynur Koçuk Mercan’ın ilk defa İl Encümeni üyeliğini belirtti ve kendisini tebrik ettiğini kaydetti.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "İl Özel İdaresi bütçemizi 132 milyon TL olarak yapmıştık, ek olarak 11 milyonluk ek bütçemiz ve 34 milyon TL olarak belirlenen KÖYDES ödeneği ilimize hayırlı olsun. Böylelikle 177 milyon TL’lik bir bütçemiz oluştu" dedi.

Yılmaz, köylerin altyapı hizmetlerinin neredeyse tamamının yenilendiğini bundan sonra da üst yapıya el atacaklarını belirtti. Köylere yatırımların büyük maliyetlerle gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, "Bu yıl için İl Özel İdaresi ve KÖYDES programları kapsamında köy yollarına hedefin 150 kilometre sıcak asfalt yapmak olduğunu, yıl sonunda ise geçmiş yıllarda yapılan yol çalışmalarıyla beraber 500 kilometre BSK sıcak asfalt yol ağına sahip olacağız" diye konuştu. (EFE)
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