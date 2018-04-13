Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109894
ALTIN
176.394
DOLAR
4.0909
STERLİN
5.8306
EURO
5.0414

Başkan Kamil Saraçoğlu: Türkiye için Kütahya üretmek zorunda

Kütahya’da sanayinin hızla geliştiğini, OSB’lerdeki doluluk oranlarının umut verici olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Türkiye’nin dünyada söz sahibi bir ülke olabilmesi için Kütahya’nın da üzerine düşeni yapması...

Başkan Kamil Saraçoğlu: Türkiye için Kütahya üretmek zorunda

Kütahya’da sanayinin hızla geliştiğini, OSB’lerdeki doluluk oranlarının umut verici olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Türkiye’nin dünyada söz sahibi bir ülke olabilmesi için Kütahya’nın da üzerine düşeni yapması...

13 Nisan 2018 Cuma 15:07
Başkan Kamil Saraçoğlu: Türkiye için Kütahya üretmek zorunda

Kütahya’da sanayinin hızla geliştiğini, OSB’lerdeki doluluk oranlarının umut verici olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Türkiye’nin dünyada söz sahibi bir ülke olabilmesi için Kütahya’nın da üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Kütahya’nın yatırım için tercih edilebilir önemli bir il olduğuna da değinen Başkan Saraçoğlu, “2004 yılında yüzde 10 doluluk oranı ile 600 çalışana sahip olan OSB bugün yüzde 90 doluluk oranının üzerinde olup çalışan sayısı 7 bin 500’ün üzerindedir. 4 parselin dışında tahsis edeceğimiz başka bir parselimiz yok. 2. OSB’de son gelen firmayla beraber yüzde 85 doluluk oranına ulaşacak. Öte yandan Altıntaş Zafer OSB’nin izinleri de alındı. İl merkezi ve ilçelerimizdeki OSB’leri düşündüğümüz zaman Kütahya’nın sanayi konusunda ivme kazandığını hep birlikte görüyoruz. Bu gelişim Kütahya için yeterli değil. 7,4 büyüme rakamına ulaşan Türkiye için Kütahya’nın daha çok çalışması lazım. Sanayicilerimiz, iş adamlarımız her yıl yeni projeler üretmeleri. Türkiye ve Kütahya’da her yıl yeni fabrika temelleri atılabilmeli. Bu konuda iş adamlarımızın yolunu açma konusunda yerel yönetimler olarak her zaman yanınızdayız. Türkiye üretmek zorunda, üretirsek söz sahibi oluruz. Türkiye’nin söz sahibi olması için Kütahya’nın da katkı vermesi gerekiyor. Geçmiş dönemlerde bunu başardık, yine başarabiliriz” şeklinde konuştu. (EFE)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Nayir: Her ne şartta olursa olsun bir ve beraber olmalıyız
Vali Nayir: Her ne şartta olursa olsun bir ve beraber olmalıyız
AK Parti Hisarcık İlçe Teşkilatı, yeni binasında
AK Parti Hisarcık İlçe Teşkilatı, yeni binasında
Hisarcıkta esrarengiz çukur
Hisarcıkta esrarengiz çukur

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim