Başkan Kamil Saraçoğlu: Hedefimiz; herkesin huzurlu ve mutlu olacağı bir şehir

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, ’Yeni Bir Hayat, Yeni Bir Nefes Derneği’ tarafından düzenlenen ’Başarı hikayeleri’ isimli programa konuk oldu.

Saraçoğlu, Hezar Dinar-i Kültür Merkezi’nde sohbet ortamında gerçekleştirilen programda katılımcıların sorularını de cevapladı.

Başkan Saraçoğlu, "İleride eğitimci, iş adamı, idareci, belediye başkanı milletvekili, cumhurbaşkanı yani düşünebildiğiniz her makama gelebilme imanınız vardır. Çünkü ülkemiz buna müsait. Ülkemizde zenginleri şu makama gelir fakirler bu makama gelir, bunun üstüne çıkamaz gibi bir örnek yoktur. Devlet büyüklerimizin hayatına baktığımız zaman onlarda bir köyde bir mahallede ülkemizin farklı şehirlerinde kendi imkanlarıyla okumuşlar ve kendilerini geliştirmişlerdir. Bugün ülkemizin üst düzey yöneticileri arasında halkımızın teveccühü ile seçilerek yerlerini almış, söz sahibi olmuş ve bu ülkeyi en iyi şekilde yönetmek için gayret göstermektedirler. Siz neden olmayasınız? Siz neden bu makamlara gelmeyesiniz? Hedefinizi belirleyerek üstünüze düşen vazifeleri yerine getirip, sorumluluklarınızın farkına vararak, daha fazla çalışırsanız sizlerde bu ülkede söz sahibi olabilirsiniz. Belediye Başkanı olarak görevlerimiz belli, şehri imar etmek, şehri güzelleştirmek, bunlar resmi olarak bizlere tevdi edilen görevlerdir. Ama bizim asıl görevimiz şehrimizdeki tüm hemşehrilerimizin yani yeni doğan bebeğimizden gencine yaşlısına kadar herkesin mutlu olabileceği huzurlu olabileceği bir şehir ortaya koymak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Program, Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği Başkanı Ayhan Görgün tarafından Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na plaket takdimi ile son buldu. (EFE)