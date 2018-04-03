Başkan Kamil Saraçoğlu: Engellilerin topluma kazandırılmasında daha aktif olacağız

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşüne katıldı.

Otizm ile ilgili farkındalık oluşturmak, otizmden kaynaklanan sorunlara çözümler bulmak amacıyla, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen “Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşüne vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi.

Program sonrası Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), yaşamın erken dönemlerinde kendini gösteren ve yaşam boyu devam eden, sosyal ilişkilerde, iletişim kurmada, davranış kalıpları oluşturmada ve bilişsel gelişmede gecikmeler ve sapmalarla izlenen bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Ancak, günümüzün eğitim koşulları içinde bu tür rahatsızlığı olanlar özel eğitim ile sosyal hayatta başarılı olabilmektedir. Kütahya Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizi topluma kazandırılması noktasında birçok çalışmamız var. Bu çalışmalarımızı daha ileri noktalara nasıl taşırız onun gayreti içerisindeyiz" dedi.

Kütahya Valiliği önünden başlayarak Karagöz Camii önünde son bulan etkinliğe Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, daire müdürleri, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. (EFE)