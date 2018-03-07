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Başkan Halil Hamzaoğlu: Kalkınmada vergi ve muhasebe çok önemli

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası’nın geleneksel akşam yemeği programına katıldı.Kütahya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nda (KSMMMO) staj sonrası açılan yeterlilik sınavında...

Başkan Halil Hamzaoğlu: Kalkınmada vergi ve muhasebe çok önemli

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası’nın geleneksel akşam yemeği programına katıldı.Kütahya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nda (KSMMMO) staj sonrası açılan yeterlilik sınavında...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:14
Başkan Halil Hamzaoğlu: Kalkınmada vergi ve muhasebe çok önemli

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası’nın geleneksel akşam yemeği programına katıldı.

Kütahya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nda (KSMMMO) staj sonrası açılan yeterlilik sınavında başarılı olan 6 muhasebeciye ruhsatları düzenlenen törende verildi.

Tören öncesi açılış konuşmasını yapan Kütahya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Hamzaoğlu, “İdare ile vergi mükelleflerimiz arasında köprü görevi üstlenen serbest muhasebeci mali müşavirlerimiz, serbest meslek icra etmesinin yanı sıra çok önemli bir kamu hizmeti ifa etmektedirler.Düzenli ve sağlıklı bir ekonominin temelini şeffaf kayıt ve belge düzeni oluşturduğundan, vergi ve muhasebe bir ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Devlet gelirlerinin tahakkuku-tahsili konusunda mesleki sorumluluklarının bilincinde olarak bizlere destek olan serbest muhasebeci ve mali müşavirlerimize teşekkür ediyor, Kütahya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nda staj sonrası açılan yeterlilik sınavında başarılı olan 6 meslektaşımızı kutluyorum" dedi.

Kütahya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odasının düzenlediği program sonrası konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Sizler çalışan ve üretim yapan ile devletin arasında birer köprü vazifesi görüyorsunuz. Ülkemizin zengin ve dünyada söz sahibi bir ülke olması gerekiyor. Bu noktada hep birlikte çalışır, birlik ve beraberliğimizi bozmazsak ancak o zaman başarılı olabiliriz. Kendi ülkemizde hangi işi yaparsak yapalım en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Biz Belediye Başkanı olarak, defterdar, muhasebeci, işletmeci hangi meslek ya da alan olursa olsun herkes işini en iyi şekilde yapmakla yükümlüdür. Bu ülkenin kalkınması, dünyada daha fazla söz sahibi olabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeliyiz" diye konuştu.

Daha sonra Kütahya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nda (KSMMMO) staj sonrası açılan yeterlilik sınavında başarılı olan Lütfi Mutlu’ya belgesi Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından verildi. (EFE)
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