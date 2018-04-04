Başkan Halil Başer, pazarı esnafının sorunlarını dinledi

Çavdarhisar ilçe merkezinde haftada bir gün kurulan semt pazarını ziyaret eden Belediye Başkanı Halil Başer, pazar esnafının sorunlarını dinledi.

Kurulan ilçe pazarlarında yaptığı gezi sonrası açıklamlarda bulunan Başkan Başer. yaptığı açıklamada, ’’Esnafımızın taleplerini dinledik. Onların taleplerini tek tek değerlendireceğiz. Yapılabilecek olanları yerine getireceğiz Esnaf arkadaşlarımızın rahat edebilmesi için imkanlarımız dahilinde elimizden ne geliyorsa yapacağız’’ dedi.

Çevre köylerden vatandaşların açık ilçe pazarına ilgisinden memnun olduklarını dile getiren esnaflar yaptıkları açıklamada, ’’Sağ olsun Belediye Başkanımız geldi. Hal hatırımızı sordu, sorunlarımızı dile getirdik. Kendisi de gereken çalışmaların teminatını verdi. Başkanımız Halil Başer’e ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederiz.’’ diye konuştular. (YD-EFE)