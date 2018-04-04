Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114315
ALTIN
172.806
DOLAR
4.0126
STERLİN
5.6474
EURO
4.9326

Başkan Halil Başer, pazarı esnafının sorunlarını dinledi

Çavdarhisar ilçe merkezinde haftada bir gün kurulan semt pazarını ziyaret eden Belediye Başkanı Halil Başer, pazar esnafının sorunlarını dinledi.Kurulan ilçe pazarlarında yaptığı gezi sonrası açıklamlarda bulunan Başkan Başer. yaptığı...

Başkan Halil Başer, pazarı esnafının sorunlarını dinledi

Çavdarhisar ilçe merkezinde haftada bir gün kurulan semt pazarını ziyaret eden Belediye Başkanı Halil Başer, pazar esnafının sorunlarını dinledi.Kurulan ilçe pazarlarında yaptığı gezi sonrası açıklamlarda bulunan Başkan Başer. yaptığı...

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:46
Başkan Halil Başer, pazarı esnafının sorunlarını dinledi

Çavdarhisar ilçe merkezinde haftada bir gün kurulan semt pazarını ziyaret eden Belediye Başkanı Halil Başer, pazar esnafının sorunlarını dinledi.

Kurulan ilçe pazarlarında yaptığı gezi sonrası açıklamlarda bulunan Başkan Başer. yaptığı açıklamada, ’’Esnafımızın taleplerini dinledik. Onların taleplerini tek tek değerlendireceğiz. Yapılabilecek olanları yerine getireceğiz Esnaf arkadaşlarımızın rahat edebilmesi için imkanlarımız dahilinde elimizden ne geliyorsa yapacağız’’ dedi.

Çevre köylerden vatandaşların açık ilçe pazarına ilgisinden memnun olduklarını dile getiren esnaflar yaptıkları açıklamada, ’’Sağ olsun Belediye Başkanımız geldi. Hal hatırımızı sordu, sorunlarımızı dile getirdik. Kendisi de gereken çalışmaların teminatını verdi. Başkanımız Halil Başer’e ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederiz.’’ diye konuştular. (YD-EFE)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Musa Yılmaz: Aynur Koçuk Mercan, Kütahya’nın ilk bayan İl Encümeni üyesi oldu
Başkan Musa Yılmaz: Aynur Koçuk Mercan, Kütahya’nın ilk bayan İl Encümeni üyesi oldu
Başkan Cihangir Dönmez: Vatandaşımız 2019 yılının öneminin farkında
Başkan Cihangir Dönmez: Vatandaşımız 2019 yılının öneminin farkında
Mantar üreticisine devlet desteği
Mantar üreticisine devlet desteği

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim