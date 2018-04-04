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Başkan Cihangir Dönmez: Vatandaşımız 2019 yılının öneminin farkında

AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, teşkilatı olarak Altıntaş’ın bütün köylerini ziyaret edeceklerini söyledi.Başkan Dönmez, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın 2019...

Başkan Cihangir Dönmez: Vatandaşımız 2019 yılının öneminin farkında

AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, teşkilatı olarak Altıntaş’ın bütün köylerini ziyaret edeceklerini söyledi.Başkan Dönmez, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın 2019...

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:44
Başkan Cihangir Dönmez: Vatandaşımız 2019 yılının öneminin farkında

AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, teşkilatı olarak Altıntaş’ın bütün köylerini ziyaret edeceklerini söyledi.

Başkan Dönmez, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın 2019 yılında yapılacak seçimlere kadar ’çalınmadık kapı bırakılmayacak’ talimatı üzerine, AK Parti Altıntaş Teşkilatı olarak, tüm köyleri ziyaret edeceklerini belirtti.

Dönmez, ’’Zafertepe Çalköy, Yayla köyü, Erenköy, Çakırsaz köyü ve Altıntaş köyü muhtarlarımızı ziyaret ettik. Köylerdeki vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Ülkemizin, içte ve dışta başarıyla sürdürdüğü terörle mücadelenin halkımız üzerindeki etkisini görüyoruz. Vatandaşlarımız Türkiye üzerinde tuzak kurmaya çalışanlarla kimlerin işbirliği içerisinde olduğunun farkında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emir ve tavsiyelerini, her gittiğimiz köyümüzde anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz. 2019 yılı milletimiz için son derece önemli ve halkımız Allah’a şükür bunun farkında” diye konuştu.(YD-EFE)
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