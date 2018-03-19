Başkan Ali Çetinbaş: Yaşlılarımız bizim için yük değil, büyük bir servettir

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yaşlılık konusuna hassasiyetle eğilip, büyüklerimiz için devrim niteliğinde politikalar üretmekteyiz. Yaşlılarımız bizim için yük değil, büyük bir servettir" dedi.

Yaşlılar Haftası sebebiyle bir açıklama yapan Çetinbaş, "AK Pati ailesi olarak bizler, yaşlılarımızın geçimlerini karşılamalarını, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini amaçlamaktayız. Büyüklerimizi aile ve sosyal hayatımızın içinde, erdem ve deneyim kaynakları olarak görmekte; onlara hürmet ve itibar etmeyi inancımızın ve geleneğimizin temel bir unsuru olarak kabul etmekteyiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yaşlılık konusuna hassasiyetle eğilip, büyüklerimiz için devrim niteliğinde politikalar üretmekteyiz’ yaşlılarımız bizim için yük değil, büyük bir servettir. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak devletimizin öncelikli görevleri arasındadır. Pozitif ayrımcılık ilkesi doğrultusunda, yaşlı vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik politikalar geliştirerek birçok proje ve uygulamayı yürürlüğe koyuyoruz. Ne mutlu ki bizler, millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren kültür ve geleneğe mensubuz" diye konuştu.

Yaşlıların şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanmalarını sağladıklarını belirten Başkan Çetinbaş, "65 yaş üstü vatandaşlarımız artık şehir içi ulaşım ücreti ödemiyor. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, Türkiye genelinde 65 yaş üstü vatandaşlara, belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinde serbest kart uygulamasını getirdik ve şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanmalarını sağladık. TCDD Genel Müdürlüğü bünyesindeki düzenleme ile tren biletlerinde 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yüzde 20, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ise yüzde 50 indirim uygulamasını hayata geçirdik. PTT Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında imzalanan protokolle ilk defa 2011 yılında yaşlılarımıza verilen maaşları, talep etmeleri halinde yaşadıkları evde alabilmelerini sağladık. 2016 yılı itibari ile 12 Milyon 599 bin vatandaşımıza evde maaş ödemesi yaptık. PTT ile evde ödeme için en yakın PTT Şubesine başvuru yapılabileceği gibi; e-devlet üzerinden de başvuru yapmak mümkündür. Yaşlılar Haftası’nı en samimi duygularımla kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize mutlu, huzurlu, sağlıklı ve uzun ömür diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Ali Çetinbaş, hafta boyunca belli bir yaşın üstündeki yaşlıları evlerinde ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi. (EFE)