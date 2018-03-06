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Başkan Adil Biçer: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesi için planlama yapılıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde ‘Yerel Buluşmalar’ kapsamında bir toplantı yapıldı.Simav’da yapılması planlanan sağlık yatırımları ile ilgili istişarelerin yapıldığı toplantıda konuşan Simav Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Adil...

Başkan Adil Biçer: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesi için planlama yapılıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde ‘Yerel Buluşmalar’ kapsamında bir toplantı yapıldı.Simav’da yapılması planlanan sağlık yatırımları ile ilgili istişarelerin yapıldığı toplantıda konuşan Simav Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Adil...

06 Mart 2018 Salı 10:39
Başkan Adil Biçer: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesi için planlama yapılıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde ‘Yerel Buluşmalar’ kapsamında bir toplantı yapıldı.

Simav’da yapılması planlanan sağlık yatırımları ile ilgili istişarelerin yapıldığı toplantıda konuşan Simav Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer, “Bu toplantımızı, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından talimatlandırılan yerel buluşmalar kapsamında gerçekleştiriyoruz. Amacımız, Simav’ın sorunlarını birlikte ele alıp, akılcı çözüm yollarına kavuşturmak. Ak Parti Kütahya Milletvekillerimizin, Simav için planlanan yatırımları yakından takip ettiklerini biliyoruz. Bu toplantımıza katılan Prof Dr. Vural Kavuncuya isteklerimizi ilettik. İnşallah Simav için hayırlı olur” dedi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav’da yapılması planlanan sağlık yatırımları hakkında birer konuşma yaparak, sözü AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu’nun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesiyle ilgili açıklamalarına bıraktılar. Kavuncu , Simav’a yapılması planlanan Fizik tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde, başta romatizmal hastalıklar olmak üzere, her türlü kas ve iskelet sistemi hastalıklarına tanı konulup, tedavi edebileceğini belirtti.

Simav’da yapılması planlanan ‘Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon’ merkezi ile ilgili bilgilerin sunulduğu toplantıya AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, AK Parti Simav İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sertaş Eraslan, İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Özer, Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) temsilcileri, oda başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Simav Eynal Kaplıcaları’nda gerçekleştirilen ‘ Yerel Buluşmalar” toplantısı yapılan ikramların ardından sona erdi. (MEİ-EFE)
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