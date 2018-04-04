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Bakan Özhaseki Kütahya’da temel atma törenine katıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla atık su arıtma tesisi açılışı ve bedesten projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tavşanlı...

Bakan Özhaseki Kütahya’da temel atma törenine katıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla atık su arıtma tesisi açılışı ve bedesten projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tavşanlı...

04 Nisan 2018 Çarşamba 19:31
Bakan Özhaseki Kütahya’da temel atma törenine katıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla atık su arıtma tesisi açılışı ve bedesten projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tavşanlı Kültür Sarayı Levent Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen törenle Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde atık su arıtma tesisi açılışı ve bedesten projesinin temel atma törenine katıldı. Bakan Özhaseki taşeron yasasını Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla kendisinin hazırladığını belirterek, "Ankara milletvekili seçildikten sonra sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla taşeron yasasını ben hazırladım. Bu işin sürdürülemeyeceğini taşeronluğun adeta modern bir kölelik sistemi olduğunu anlatmaya çalıştım. Bir taraftan devlete fazla yük gelmemesi açısından bir taraftan da çalışan arkadaşlarımızın haklarını korunması açısından bir yol bulmaya gayret gösterdik. Orada belediyeleri biraz karlı çıkarmaya çalıştık. Dışarıdan hizmet satın aldıklarında belediyelerimiz firmaya yüzde 18 katma değer vergisi ödüyorlardı. Şimdi kendi elemanları olduğundan yüzde 18’i ödemiyorlar. Kardeşlerimizde iş güvencesi içerisinde, yaşam standartları biraz daha yüksek olacak diye bunu hazırladık" dedi.

"Belediyecilikte dönüm noktası 1994’tür"

"Allah nice hizmetler yapmayı değerli başkanlarımıza nasip etsin" diyen Bakan Özhaseki, "Belediyecilik de bir bilim dalı. Herkes belediyecilik yapamaz. Belediyecilikte dönüm noktası 1994 yılıdır. 94 yılına kadar Türkiye’nin birçok yerinde ideolojik belediyecilik yapıldı.Ne demek ideolojik belediyecilik? Benim adamlarımı doldurayım, benim adımlarımı besleyeyim, işini göreyim. Karşı taraftan kim geldi, Allah yardım etsin. Bunu Ankara, bunu İstanbul çok yaşadı" ifadelerini kullandı

"Çevre kirliliğini önlemek için çalışıyoruz"

Atık su arıtma tesislerinin de önemine değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Burada arıtma tesisi yapılıyor, bu çok önemli. Hayatımıza belki çok tesir etmeyebilir. Ama eğer arıtma tesisleri yapılmazsa güzel derelerimize simsiyah atık sularımızı veririz, o da her tarafı zehirleyerek devam eder. 1 litre dışarıya attığımız kirli su, tam 8 litre temiz suyu kirletiyor.Ondan sonra başımıza felaket olarak geri geliyor. Eskiler derdi ki hayat dört şey üzerine daim ’hava, su, toprak ve enerji’ bunları kirletmemek lazım. Eğer bunları kirletirsek bunlar bir felaket olarak karşımıza yeniden çıkar."

Özhaseki, "Sanayi devrimi ile birlikte mertlik bozuldu. Bol bol üretiyoruz. Ucuzlattık bol bol da tüketmeye başladık. O zamanda dışarıya bol bol atmaya başladık. Hoyratça atmaya başladık. O attıklarımızın hepsi de başımıza bela olarak yavaş yavaş dönüyor. Bizler iktidar olarak işin başında beri 15 yıldır sessiz sedasız faaliyetleri sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra denizlerdeki kirlilikleri önleme, havadaki kirlilikleri önleme gibi birçok alanda faaliyetleri sürdürüyor. Bunu insani görev olarak, İslami bir görev olarak görüyor faaliyetlerimize devam ediyoruz" diyerek sözlerini sürdürdü.

Daha sonra yapılan dua ile açılışta gerçekleştirilen kurdele kesim törenine; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Ak Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, Ak Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Nejat Tülek, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler katıldı.
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