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’Avrupa düzeyinde girişimciliği geliştirmek’ konulu proje, Kütahya’dan başladı

Kütahya Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde hazırlanan Avrupa Birliği Bakanlığı, Ulusal Ajans tarafından kabul edilen, ’Avrupa düzeyinde girişimciliği geliştirmek’ projesinin Türkiye akışı Kütahya’da başladı.Vali...

’Avrupa düzeyinde girişimciliği geliştirmek’ konulu proje, Kütahya’dan başladı

Kütahya Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde hazırlanan Avrupa Birliği Bakanlığı, Ulusal Ajans tarafından kabul edilen, ’Avrupa düzeyinde girişimciliği geliştirmek’ projesinin Türkiye akışı Kütahya’da başladı.Vali...

14 Mart 2018 Çarşamba 12:20
’Avrupa düzeyinde girişimciliği geliştirmek’ konulu proje, Kütahya’dan başladı

Kütahya Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde hazırlanan Avrupa Birliği Bakanlığı, Ulusal Ajans tarafından kabul edilen, ’Avrupa düzeyinde girişimciliği geliştirmek’ projesinin Türkiye akışı Kütahya’da başladı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, ’Avrupa düzeyinde girişimciliği geliştirmek’ projesi kapsamında girişimci olması hedeflenen öğrencilerin ürün ve tasarımlarını inceledi, bilgiler aldı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir’e İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç, Keramika Seramik Genel Müdürü Emin Yüce eşlik etti.

Türkiye, İtalya, Belçika, Romanya, İspanya ülkelerinden 40 katılımcının projede yer aldığını belirtem Proje Koordinatörü Cüneyt Köşe, “Öğrencilerimizin girişimcilik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen "Avrupa Düzeyinde Girişimciliği Geliştirmek (Developing Entrepreneurship at European Level)" isimli projemiz okulumuz koordinatörlüğünde Ocak ayında Romanya´da yapılan ilk toplantıyla başladı. Kısa dönemli personel eğitimini de içeren toplantı sonrası yeterli donanıma sahip mentor öğretmenlerimiz hem eğitim personeline hem de girişimci olması hedeflenen öğrenci gruplarına girişimcilik eğitimi vermektedirler. Proje sonrasında istenen yeterliğe kavuşması beklenen öğrencilerimizin A´dan Z´ye donanımlı, kendine yeter bir firmayı tüm birimleriyle yönetmesi ve Avrupa ekonomisine katkı sunması hedeflenmektedir” dedi.

Stantları tek tek inceleyen Vali Ahmet Hamdi Nayir, öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. (EFE)
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