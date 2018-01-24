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Aslanapa’da gezek kültürü

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde gezek kültürünün yıllardır sürdürüldüğü belirtildi.Gezek kültürünün Kütahya için önemli bir gelenek olduğunu belirten Mustafa Boz, ’’Kış ayalarında haftada bir veya iki haftada bir, her hafta...

Aslanapa’da gezek kültürü

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde gezek kültürünün yıllardır sürdürüldüğü belirtildi.Gezek kültürünün Kütahya için önemli bir gelenek olduğunu belirten Mustafa Boz, ’’Kış ayalarında haftada bir veya iki haftada bir, her hafta...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:44
Aslanapa’da gezek kültürü

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde gezek kültürünün yıllardır sürdürüldüğü belirtildi.

Gezek kültürünün Kütahya için önemli bir gelenek olduğunu belirten Mustafa Boz, ’’Kış ayalarında haftada bir veya iki haftada bir, her hafta farklı bir kişinin evinde düzenlediğimiz, sınırsız servisle misafirlere kaz tiridi ve farklı ikramda bulunduğumuz kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Etkinliğimiz sistematik bir fikstürle yapılır. Herkes bir sezonda en az bir kez ev sahibi olur ve diğer gezekler için şehir içi minibüslerle diğer köylere gidilir. Gezek sezonu sonbaharda açılır ve yazın tatile girer. Bir kişinin ne zaman ev sahibi olacağı haftalar hatta aylar öncesinden bellidir. Bizim yöremizde bir asırdır bu böyledir’’ dedi.

Gezek sonunda Afrin harekatında görev yapan askerler için dua edildi.(YD-EFE)
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