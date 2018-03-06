Aslanapa’da bir günlük gelirlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışlandılar

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ilçe merkezi ve köylerinde süt satan vatandaşlar, bir günlük gelirlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Aslanapa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ’’Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda mücadele eden askerlerimize destek vermek amacıyla Mehmetçik Vakfı’na bir günlük süt gelirimizi bağışlamak istiyoruz diye vatandaşlarımızdan ve ilçemizde bulunan firmalardan bize başvuru geldi. Yapılan organize sonucu 35 bin TL tutarında elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı hesabuna yatırıldı’’ denildi.

Aslan Oba Süt, Doğuş Süt, Değirmenciler Süt ve Ispey Süt şirketlerinden oluşan Aslanapa Süt Üreticileri birliği yaptıkları ortak açıklamada, ’’Memleketimize, cennet vatanımıza içeriden ve dışarıdan yapılan hain saldırılara karşı Mehmetçiğimiz şu anda Afrin’de bir operasyon yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her fert gibi bizlerde askerlerimizin yanındayız. Şehit olan gazi olan askerlerimiz için bizimde çorbada tuzumuz olsun diye böyle bir kampanya yaptık. Bir günlük gelirimizi Mehmetçik Vakfına bağışlayacağımızı beyan ediyoruz. Allah oralarda düşmanla karşı karşıya olan bütün Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun. ifadelerini kullandılar. Sütlerini Mehmetçiklerimiz için bağışlayan tüm üreticilerimize sonsuz teşekkürler’’ ifadelerini kullandılar.

Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, ’’Aslanapa ilçemizin cefakar, vatansever insanlarının yaptığı bu kampanya takdire şayandır. Kuruluşun topraklarında yaşayan hemşerilerimi yürekten tebrik ediyorum’’ diye konuştu. (YD-EFE)