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Altıntaş’ta çiftçiler Afrin için tek yürek oldu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde çiftçiler, ilçe merkezi ve köylerden toplanan 1 günlük süt gelirini, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için Mehmetçik vakfına bağışladılar.Altıntaş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız,...

Altıntaş’ta çiftçiler Afrin için tek yürek oldu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde çiftçiler, ilçe merkezi ve köylerden toplanan 1 günlük süt gelirini, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için Mehmetçik vakfına bağışladılar.Altıntaş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız,...

06 Mart 2018 Salı 10:42
Altıntaş’ta çiftçiler Afrin için tek yürek oldu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde çiftçiler, ilçe merkezi ve köylerden toplanan 1 günlük süt gelirini, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için Mehmetçik vakfına bağışladılar.

Altıntaş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş İlçemizde süt üreten çiftçiler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin büyük bir başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na katkı sağlamak amacı ile kaymakamlığımıza müracaatlarda bulunmuşlar ve yapılabilecekler hakkında konuşup Mehmetçiğimize manevi desteğin yanında maddi bir destekle de yanlarında olmak istedikleri belirtmişlerdir.Bu konuda Altıntaş Kaymakamlığın öncülüğünde gerekli duyurular yapılarak isteyen tüm vatandaşlarımızın bir günlük verecekleri sütlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlanması için gerekli hazırlıklar, duyurular ve çalışmalar yapılmıştır. Vatandaşlarımız bu kampanyaya yoğun ilgi göstermişlerdir’’ dedi.

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, ’’Vatandaşlarımızın son zamanlardaki artan sorumluluk duygusu, Afrin kuşatmasındaki hassasiyet ve toplumsal duyarlılığın artması sonucu yetiştiricilerin ve Altıntaş’lı sakinlerin başvuruları doğrultusunda kaymakamlıkça belirtilen hesap numaralarına çiftçilerimizin yoğun ilgisi ile 60 bin TL tutarında süt parası bağışı yapılmıştır. Kampanyaya destek veren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum’’ dedi.

Toplanan bağışı teslim etmek üzere Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik’i ziyaret eden süt üreticiler birliği ve süt toplayıcı firma temsilcileri, Belediye Başkanı Ferit Karabulut, AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız ve İl Genel Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu törende Kaymakam Musa Kazım Çelik’e yapılan bağışın dekontu teslim edildi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, ’’Altıntaş halkına bu yakışırdı. Emeği geçen tüm bağışçılara ve sürecin oluşmasını katkı sağlayan kamu çalışanlarımıza, süt üreticiler birliğine ve süt toplayıcı firmalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarım’’ diyerek duygularını ifade etti.(YD-EFE)
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