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Ali Çetinbaş’tan Regaib Kandili mesajı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Üç ayların, asırlardır ülkede ve tüm İslam aleminde haramlardan vazgeçme ve kötülüklerden uzaklaşma çabalarının yoğunluk kazandığı, iyilik...

Ali Çetinbaş’tan Regaib Kandili mesajı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Üç ayların, asırlardır ülkede ve tüm İslam aleminde haramlardan vazgeçme ve kötülüklerden uzaklaşma çabalarının yoğunluk kazandığı, iyilik...

21 Mart 2018 Çarşamba 21:17
Ali Çetinbaş’tan Regaib Kandili mesajı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Üç ayların, asırlardır ülkede ve tüm İslam aleminde haramlardan vazgeçme ve kötülüklerden uzaklaşma çabalarının yoğunluk kazandığı, iyilik ve hayır duygularının arttığı, yardımlaşmanın hat safhaya çıktığı önemli zaman dilimi olduğu belirten Başkan Ali Çetinbaş, "İslam Alemi olarak yeni bir manevi iklim olan mübarek Üç Aylara girmiş bulunuyoruz. Bu mübarek ayların habercisi ve ilk Kandili olan Regaip Kandilini de hep birlikte idrak ediyoruz. Bin aydan daha hayırlı mübarek Ramazan ayını da içinde barındıran Üç Aylarımız ve Regaip Kandili, rahmet ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı, yapılan duaların makbul olacağı kutsal zaman dilimleridir. Bu güzel gün ve gecelerde insanlarımız arasında sevgi ve kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının öne çıktığı müstesna günlerdir. Elimizi, gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese, akraba ve dostlarımıza açmalı sevgi kardeşlik ortamının oluşması için, birliğimizin, dirliğimizin güçlenmesi için dualarımızı eksik etmemeliyiz. Millet olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde tüm hain ve şer odaklarına, karşı birlik ve beraberliğimizi bu mübarek günler vesilesi ile daha da güçlendirmeliyiz. Bu anlamda alçak terör odaklarına karşı verilen bu mücadelenin kahramanlarına, devlet büyüklerimize, askerimize, polisimize sonsuz şükran ve hayır dualarımızı sunuyoruz. Huzurumuz, barış ve istikrarımız için can siperane mücadele eden güvenlik güçlerimize yüce Allah’tan yar ve yardımcı olmasını niyaz ediyoruz.Tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin, Regaip Kandilini, mübarek üç aylarını tebrik ediyor, bütün İslam aleminin ve insanlığın barışına ve huzuruna vesile olması temennisiyle aziz şehitlerimi bir kez daha yad ediyoruz" diye konuştu. (EFE)
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