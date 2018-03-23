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Abdullah Reha Nazlı: Bilgiyi ezberleyen değil, kullanan kişilere ihtiyaç var

Mühendis, girişimci ve yazar Abdullah Reha Nazlı, Ordu Üniversitesi’nde konferans verdi. Kendini eğitim sistemi ve mühendis gibi düşünmenin hayattaki problemlere bakışı nasıl etkilediğinin anlatıldığı konferansta gerçek hayattan ve bilimin...

Abdullah Reha Nazlı: Bilgiyi ezberleyen değil, kullanan kişilere ihtiyaç var

Mühendis, girişimci ve yazar Abdullah Reha Nazlı, Ordu Üniversitesi’nde konferans verdi. Kendini eğitim sistemi ve mühendis gibi düşünmenin hayattaki problemlere bakışı nasıl etkilediğinin anlatıldığı konferansta gerçek hayattan ve bilimin...

23 Mart 2018 Cuma 13:27
Abdullah Reha Nazlı: Bilgiyi ezberleyen değil, kullanan kişilere ihtiyaç var

Mühendis, girişimci ve yazar Abdullah Reha Nazlı, Ordu Üniversitesi’nde konferans verdi. Kendini eğitim sistemi ve mühendis gibi düşünmenin hayattaki problemlere bakışı nasıl etkilediğinin anlatıldığı konferansta gerçek hayattan ve bilimin gelişmelerinden de örnekler verildi.

Her gün insanlık tarihinin başından 2000’lere kadar üretilmiş kadar bilgi üretilen bir çağda olduğumuzun anlatıldığı konferansta bilgiye ulaşmanın sıkıntı olmadığı bir çağda pratik ve sonuç konusunda eksik olduğumuza değinildi. Abdullah Reha Nazlı’ya göre yeni teknikleri, teknolojileri, enformasyonu kullanan kişi sayısının düşük kalması ilerlemeyi yavaşlatırken, kişilerin de geçmiş çağın işlerine talip olması iş bulamamalarına neden oluyor.

Sektörlerde yaşanan güncel örneklerden de alıntılar yapan Nazlı, ’İyi bir fotoğrafçı olmaya fotoğraf makinesini icat etmeye çalışmakla başlanmaz. Tüm işlerde düştüğümüz hata bu; işin sıradan ve mekanik kısımlarının yükü altına girerken bizzat eyleme dönük kısımlarını atlıyoruz. Teknoloji her gün bir yerlerde gelişiyor. Önemli olan son teknolojiyi alıp bulunduğun ortamda kullanmak’’ dedi.

Bilgi Çağını Anlayamadık kitabının da yazarı olan Abdullah Reha Nazlı konuşmasında kitaplardan alıntılara de yer verdi.(EFE)
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