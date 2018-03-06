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400 saatlik kursu bitirip meslek sahibi oldular

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde açılan 400 saatlik ’Kadın Dış Giysileri Dikimi’ kursunu bitiren kursiyerler belgelerini aldılar ve meslek sahibi oldular.Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, kursu başarıyla bitiren kursiyerleri tebrik...

400 saatlik kursu bitirip meslek sahibi oldular

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde açılan 400 saatlik ’Kadın Dış Giysileri Dikimi’ kursunu bitiren kursiyerler belgelerini aldılar ve meslek sahibi oldular.Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, kursu başarıyla bitiren kursiyerleri tebrik...

06 Mart 2018 Salı 10:32
400 saatlik kursu bitirip meslek sahibi oldular

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde açılan 400 saatlik ’Kadın Dış Giysileri Dikimi’ kursunu bitiren kursiyerler belgelerini aldılar ve meslek sahibi oldular.

Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, kursu başarıyla bitiren kursiyerleri tebrik ettiğini belirterek, ’’Saphane de Usta Öğretici Muradiye Kübra Aksu tarafından açılan 400 Saatlik Kadın Dış Giysileri Dikimi kursumuz sona erdi. Ceket Yelek Manto ve Kaban dikimi modüllerini içeren kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz belgelerini aldı. Bu kursiyerlerimiz belgeleriyle devletimizden destek alıp iş yeri açabilirler’’ dedi.

Özellikle otantik yelek dikimine ilgi gösteren kursiyerlerden Ayşe Aksu, ’’400 saat gibi uzun ve meşakkatli bir eğitim sürecini tamamladık. Arkadaşlarım ve ben evimizde öğrendiklerimizi yaparak aile ekonomimize katkı sağlamaya başladık. Meslek sahibi olduk. İçimizden devlet desteği alıp giyim üzerine iş yeri açmayı düşünenlerde var, Bizlere bu imkanı veren tüm devlet yetkililerimize ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.(YD-EFE)
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