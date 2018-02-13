18 ülkeden 36 öğrenci Aizonai Antik Kenti’nde buluştu

Kütahya’nın turizme açılan penceresi ve ikinci Efes olarak adlandırılan Aizonai Antik kentinde, 18 ülkeden 36 öğrenci Avrupa Birliği projesi kapsamında Aizonai Antik Kenti’nde buluştu.

Ziyarette öğrencilere hitap eden Kaymakam Kadir Yurdagül, Aizanoi Antik Kenti ve Çavdarhisar ilçesi ile ilgili bilgiler verdi. Yurdagül, ’’ Aizanoi Antik Kenti, antik dünyanın ilklerini ve teklerini uhdesinde barındıran önemli ve çok özel bir yerdir. Sizleri dünyanın eşsiz güzelliklerini içerisinde barındıran Aizonai antik kentimizde ağırlamaktan memnunuz’’ dedi.

Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı konuşmada, ’’Çavdarhisar ilçemiz içerisinde barındırdığı sayısız medeniyetin izleriyle dünyanın en önemli turizm merkezi olmaya adaydır. Dünyanın ilk borsası, Zeus tapınağı, Antik tiyatro gibi sayısız güzelliği içinde barındıran ilçemizi her yerde anlatmanız sizlerden isteğimizdir’’ diye konuştu.

Başkan Başer’i makamında ziyaret eden öğrenciler, Antik Kent’ten çok etkilendiklerini ve mutlaka tekrar buraya geleceklerini, ayrıca Aizanoi Antik Kenti için gönüllü turizm elçileri olarak çalışacaklarını belirttiler. (YD-EFE)