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15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencilerinden Afrin’deki Mehmetçik için kermes

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencileri, öğretmenler ve velilerinin katkılarıyla Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek amacıyla kermes düzenlendi.Kermes açılışı öncesi...

15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencilerinden Afrin’deki Mehmetçik için kermes

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencileri, öğretmenler ve velilerinin katkılarıyla Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek amacıyla kermes düzenlendi.Kermes açılışı öncesi...

06 Mart 2018 Salı 10:43
15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencilerinden Afrin’deki Mehmetçik için kermes

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencileri, öğretmenler ve velilerinin katkılarıyla Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek amacıyla kermes düzenlendi.

Kermes açılışı öncesi Fetih süresi okundu ve ilçe Kaymakamı Yüksel Kara bir konuşma yaptı.

Okul Müdürü Ali Kılınç’ın da düzenlenen kermes ile ilgili yaptığı konuşma sonrası hazırlanan ev yemekleri ile hamur işi gıdaların yanı sıra çeşitli ürünler satışa sunuldu.

Okul Müdürü Ali Kılınç, Okul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü katkılarıyla düzenledikleri kermesin gelirinin tamamının Türk milletinin sevgilisi olan Afrin’deki Mehmetçiklere gönderileceğini belirtti.

Düzenlenen kermese Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tuğrul Demiryürek, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, hakim ve savcılar ile birçok davetli katıldı. (Tİ - EFE)
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