Yeşiltepe Seyran Mahallesi Yaya Sokağın durumu içler acısı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Malatya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün etrafı beton barikatlarla çevrilince araçların güzergahı Yaya Sokak üzerinden yapılmaya başlandı. Kar ve yağmur nedeniyle harabeye dönen hatta bir köstebek yuvasını andıran Yaya Sokak, hem sokak sakinleri ve araç sahiplerinin hem de MOTAŞ şoförlerinin tepkisine neden oluyor. Yaklaşık 3,5 aydan bu yana sokağın içler acısı halini görmeyen yetkililerin neyi bekledikleri merak konusu olurken, BUSABAH’a tepkilerini dile getiren vatandaşlar ise, yetkilileri göreve çağırdılar.

ARAÇLAR GELİP GEÇTİKÇE YOL ÇÖKTÜ

Sokakların şikayet konusu olmasına rağmen yapılmamasına bir anlam veremediklerini dile getiren vatandaşlar, “3,5 aydan bu yana sokağımız böyle. Hem bizler muzdaripiz bu konuda hem de şoförler. Yüklü ve ağır tonajlı araçlar gelip geçtikçe yol çöktü ve adeta bir köstebek yuvasına döndü. Bizler defalarca aradık, MOTAŞ defalarca aramamıza rağmen ilgili belediye bir ekip gönderip de yapmadı. Bir ara ana yine otobüsün geçtiği güzergah olan ana yollardaki bozulan alanlar Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tamir edilmesine rağmen arada belli bir mesafe olmamasına rağmen bu sokağın yapılmaması bizleri kırdı” şeklinde konuştular.

BİRÇOK ARAÇ HASAR ALIYOR

MOTAŞ otobüslerinin yolların bozuk olmasından dolayı diğer sokakları dolaşmak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, “ Yollar tamir edilirken ilgili ekibe sorduğumuzda bunu ekipler, sadece ana güzergahın Büyükşehir Belediyesi’nin, ara sokak yollarının ise Yeşilyurt Belediyesi’nin uhdesinde bulunduğunu söylediler. Ana yolların yapılması ve ara yolların yapılmasına bir anlam veremiyoruz. MOTAŞ’ın otobüslerinin bazıları yeni ve bu yoldan geçmek istemiyorlar. Çünkü araçları yeni ve araçlarının tabanının hasar almasını istemiyorlar. Birçok araç hasar alıyor. Yetkilileri acilen görevlerini yapmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdiler.

MUTLU SARIGÜL