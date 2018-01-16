Yoğun İlgi Gördü

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu’nda gösterilen oyun, ücretsiz olarak sahnelendi. Coşkun Karaağaç’ın Genel Sanat Yönetmenliğini üstlendiği oyunu Hatice Görgeç yazıp yönetti.

6 OYUNDAN TİRADLAR

Oyunda, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) Tiyatro öğretici ve kursiyerleri rol aldı. 4.Murat, Sezar, Fosforlu Cevriye gibi 6 meşhur oyundan tiradlar harmanlanarak tek perdede seyirciyle buluşturuldu. Oyun, seyirciden büyük ilgi gördü. Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MBŞT ve MABESEM tarafından önümüzdeki günlerde yeni oyunların da sahneleneceği kaydedildi.(Bülten)