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Yoğun İlgi Gördü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tiyatro gösterimlerine devam ediyor. Son olarak sahnelenen “Bir Nevi Gösteri” adlı oyun büyük ilgi gördü. 2 gün gösterime giren oyunu yüzlerce vatandaş izledi.

Yoğun İlgi Gördü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tiyatro gösterimlerine devam ediyor. Son olarak sahnelenen “Bir Nevi Gösteri” adlı oyun büyük ilgi gördü. 2 gün gösterime giren oyunu yüzlerce vatandaş izledi.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 13:52
Yoğun İlgi Gördü

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu’nda gösterilen oyun, ücretsiz olarak sahnelendi. Coşkun Karaağaç’ın Genel Sanat Yönetmenliğini üstlendiği oyunu Hatice Görgeç yazıp yönetti. 

6 OYUNDAN TİRADLAR
Oyunda, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) Tiyatro öğretici ve kursiyerleri rol aldı. 4.Murat, Sezar, Fosforlu Cevriye gibi 6 meşhur oyundan tiradlar harmanlanarak tek perdede seyirciyle buluşturuldu. Oyun, seyirciden büyük ilgi gördü. Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MBŞT ve MABESEM tarafından önümüzdeki günlerde yeni oyunların da sahneleneceği kaydedildi.(Bülten)

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 16.01.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
BusabahMalatyaBir Nevi GösteriMalatya BüyüksehirTiyatro
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