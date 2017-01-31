Törene Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

DESTEKLER İNKÂR EDİLEMEZ

Törenin açılış konuşmasını yapan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, törenin hazırlanmasında katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, “Gazeteciler, malum olduğu üzere, çok geniş imkânlara sahip değiller. Sahada çalışan gazetecilerimizin birçoğunun özlük hakları oldukça dar. Bütün bunlara rağmen belediye başkanlarımızın yaptıkları destekleri kimse inkâr edemez, yadsıyamaz” ifadelerini kullandı.

Akabinde söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, törene katılan basın mensuplarını selamlayarak, seçilen sempozyum konusu için Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni tebrik etti.

RABBİM BİR DAHA 15 TEMMUZ’LAR YAŞATMASIN

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın ardından konuşma yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Aslında bir araya gelmeleri imkansız olan kelimeleri bir araya koyduğumuz çok önemli bir sempozyum olacak bugün. Demokrasi ve darbeler. Birbirinin tam zıttı iki kelime. Birisi halkın iradesinin yansıdığı, diğeri ise halkın iradesine darbe indiren bir kavram. 15 Temmuz gecesi Malatya’daydık. O gece bütün Türkiye’de destan yazılıyorken, bir destan da Malatya’da yazılıyordu. O gün o kahramanlığı gösteren gazeteci kardeşlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim, bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın bize” açıklamalarında bulundu.

TÜRK BASINI ONURLU DURUŞUN EN GÜZEL ÖRNEĞİYDİ

Ardından söz alan Malatya Valisi Mustafa Toprak, basın ve medya kuruluşları ile basın ve medya mensuplarının halkın gözü, kulağı; devlet ve vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan köprülerin en önemlisi olduğunu ifade ederek, “Her ne kadar yakın tarihimizde bazı darbeler meydana gelmiş olsa da, milli ruha sahip yediden yetmişe herkes, 15 Temmuz’un ihanet, hıyanet, yıkım ve kıyım teşebbüsü olduğunda hemfikirdir. Gazi Meclisimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize, emniyet ve güvenlik güçlerimize, kamu hizmet binalarına ve masum vatandaşlarımıza alenen kast edilmiş olması bunun en bariz göstergesidir. Ancak hıyanet şebekesi ve okyanus ötesi elebaşları bir şeyi hesap edemediler ki, o da tarihi şan ve şerefle dolu olan Türk Milleti’nin vatan, millet, devlet, bayrak ve hürriyet söz konusu olduğunda kadın-erkek, genç-yaşlı, işçi-memur, esnaf-köylü demeden, canla başla mücadeleye girmekten çekinmediği ve asla bunlardan taviz vermediğidir. Türk basını da bu onurlu duruşun en güzel örneğini sergileyerek hain kalkışma sürecinde milli irademizin yanında yer almış ve yapılan cesur yayınlarla Yüce Türk Milleti’nin cesaretini perçinlemiş, devlet mekanizmasının seri ve pozitif işlemesi yolunda olumlu katkılar sunmuştur. Buna mukabil hepinizin huzurunda buradaki basın mensuplarımızın şahsında Türk Basınının güzide temsilci ve mensuplarına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI “YILIN SPOR GAZETECİSİ” SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ve Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Vahap Munyar’ın konuşmacı olarak katıldıkları “Darbeler, Medya ve Malatya” sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumun akabinde ödül törenine geçilerek, ödüle layık görülen gazetecilere plaketleri takdim edildi. Bu kapsamda BUSABAH gazetesinden Fatih Avcı, “Yılın Spor Gazetecisi” ödülünü aldı.

TAHİR ÖZÇELİK