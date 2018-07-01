Yeşilyurt ilçesini anlatan mutluluk kareleri sergilendi

‘Mutluluk’ temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı yapıldı.Üç gün boyunca açık kalacak serginin açılış kurdelesi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve protokol üyeleri tarafından kesildi.Yeşilyurt’tan insan manzaraları, doğal güzellikleri, tarihi yapıtları, yerleşim alanları ve tarımsal ürünlerinin yer aldığı fotoğraf karelerine protokol üyeleri ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLDİ

Birinci olan yarışmacıya 3 bin 500 TL, ikinci ve üçüncüye 3 bin TL, Yeşilyurt Kent Konseyi Özel Ödülü 750 TL., Mansiyon Ödülü 500 TL ve Sergileme Alan fotoğraflar için 250 TL para ödülü verildi. Yarışmayı birinci tamamlayan Ahmet Denizer ile ikinci Yusuf Karaoğlu ve üçüncü Ahmet Aslan’ın para ve diğer ödülleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

SERGİ YEŞİLYURT’UN MUTLU İNSANLARINI YANSITIYOR

Sergi ile ilgili açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’un mutluluğunu yansıtan fotoğraf karelerinin yer aldığı böylesine değerli bir yarışmayı düzenlemenin onurunu yaşıyoruz. Türkiye çapında yakından tanınan çok kıymetli fotoğraf sanatçılarını yarışmamız vesilesiyle ilçemizde misafir ettik. 24.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında düzenlediğimiz ‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’ isimli fotoğraf yarışmamıza katılan bütün fotoğraf sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Alanında deneyimli ve uzman isimlerin yer aldığı jüri heyetimiz tarafında yapılan teknik değerlendirmelerin ardından ilk üçe giren eserlerin sahiplerini ise tebrik ediyorum. Yarışma kapsamında çekilen bütün fotoğraflarda Yeşilyurt’un mutlu insanlarından ve gündelik yaşamdan çok farklı kareler var, hepsi birbirinden değerli ve kıymetlidir. Yeşilyurt’un her noktası güzel olduğu için fotoğrafların çekildiği mekânlar, insan manzaraları ve tarihi eserlerimiz o denli güzel oluyor. Fotoğraf sanatçılarının seçerek jüri heyetine ilettikleri fotoğrafların hepsi çok değerli ve anlamlıdır. Fotoğrafçılarımız ilçemizdeki mutluluğu objektiflerine yansıyan karelerde daha yakından görme fırsatı yakaladılar. Yeşilyurt, festivalleriyle, sosyal yaşam alanlarıyla alt ve üst yapı hizmetleriyle, konforlu ulaşım ağı ve sosyal tesisleriyle mutluluğu fazlasıyla hak ediyor. Bizde bu mutluluğu artırmak adına her anı renkli ve canlı bir festival tertip ettik. Bizim tek amacımız var o da; birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, birlikte hareket etme ruhumuzu diri tutmak, ülkemizi, bölgemizi ve şehrimizi geliştirmektir. Buna katkıda bulunuyorsak ne mutlu bize, mutlu insanların şehri Yeşilyurt’ta yaşadığımız için çok mutluyuz. Kıymetli hemşerilerimiz büyük bir emek ve çaba sonucunda çekilen fotoğraflarımızın yer aldığı sergimizi üç gün boyunca gezebilirler” dedi.

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