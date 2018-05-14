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Yazar Alişan Kapaklıkaya Malatya'da vatandaşla buluştu

Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya Anneler Günü'nde Malatyalı sevenleriyle buluştu.

Yazar Alişan Kapaklıkaya Malatya'da vatandaşla buluştu

Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya Anneler Günü'nde Malatyalı sevenleriyle buluştu.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 19:43
Yazar Alişan Kapaklıkaya Malatya'da vatandaşla buluştu

Eğitim ve kültürel hizmetleri kapsamında ülkemizde önde gelen isimleri Malatyalılarla buluşturmaya devam eden Yeşilyurt Belediyesi, ‘Siyah Pantolon’ hikayesi başta olmak üzere anlattığı duygu yüklü yaşanmış olaylarla 7’den 70’e herkesin ilgiyle takip ettiği Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya’yı Malatya’daki hayranlarıyla bir araya getirdi. Anneler Günü nedeniyle Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ‘Anne İnsanın İlk Öğretmenidir’ konulu söyleşiye katılan Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Eğitim başta olmak üzere aile içi iletişim, çocukların ve gençleri yetiştirmede dikkate edilmesi gereken konular hakkında yaptığı araştırmaları katıldığı televizyon programları ve etkinliklerde sevenleriyle paylaşan Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, Malatya’daki sevenleriyle bir araya gelmesine vesile olan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.

Eğitimci-Yazar Kapaklıkaya, büyük bir ilgi altında gerçekleştirdiği söyleşisinde, anneliğin insan ve toplum yaşantısındaki önemi üzerine hazırladığı sunumu paylaştı. Programa ilgiyle takip eden sevenlerinin sorularına yanıt veren Eğitimci-Yazar Kapaklıkaya, söyleşinin ana teması olan ‘Anne İnsanın İlk Öğretmenidir’ sözünün her şeyi anlatmaya yeterli olduğunu ifade ederken, tüm annelerin Anneler Gününü tebrik ederek kutladı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın eşi Semra Çınar, söyleşinin sonunda Yeşilkonak kursiyerleri tarafından yaptırılan, üzerinde Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya ile eşinin bulunduğu kara kalem resim çalışması ile kayısı paketini Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya’ya hediye etti.

Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya şahsına gösterilen yoğun ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini sundu. 
Etkinliği, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın eşi Semra Çınar, Yeşilyurt Belediye başkan yardımcıları ile birim müdürlerinin eşleri, Yeşilkonak ve gençlik merkezlerinde görevli öğretmenler ile farklı mahallelerden gelen bayanlar takip etti.
Programa katılanlara Yeşilyurt Belediyesi tarafından özel hazırlanmış saksı içerisinde sardunya hediye edildi. 

busabahmalatya.com

İHA

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