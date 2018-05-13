Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310

Vali, öğrencileri Çanakkale’ye uğurladı

Vali Ali Kaban, 130 öğrenciyi Çanakkale gezisine uğurladı.

Vali, öğrencileri Çanakkale’ye uğurladı

Vali Ali Kaban, 130 öğrenciyi Çanakkale gezisine uğurladı.

13 Mayıs 2018 Pazar 10:09
Vali, öğrencileri Çanakkale’ye uğurladı

Gönül Elçileri Projesi kapsamında “Çanakkale Kültür Gezisi” programı düzenlendi.
Vali Kaban,130 öğrenci için düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

2. Ordu Garnizon Komutanlığı karargâhında düzenlenen törene Vali Ali Kaban, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Jandarma Komutanı J. Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Müftüsü Ümit Çimen katıldı.

Öğrenciler ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Vali Ali Kaban, öğrencilere hayırlı yolculuklar dileğinde bulundu.

BÜLTEN

busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Ali KabanMalatyaÇanakkale Gezisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El Emeği Göz Nuru eserler sergilendi
El Emeği Göz Nuru eserler sergilendi
Arguvan'da müzik öğretmenlerinden dinleti
Arguvan'da müzik öğretmenlerinden dinleti
Öğrenme Şenliği Başlıyor
Öğrenme Şenliği Başlıyor

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim