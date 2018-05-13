Vali, öğrencileri Çanakkale’ye uğurladı

Gönül Elçileri Projesi kapsamında “Çanakkale Kültür Gezisi” programı düzenlendi.
Vali Kaban,130 öğrenci için düzenlenen uğurlama törenine katıldı.
2. Ordu Garnizon Komutanlığı karargâhında düzenlenen törene Vali Ali Kaban, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Jandarma Komutanı J. Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Müftüsü Ümit Çimen katıldı.
Öğrenciler ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Vali Ali Kaban, öğrencilere hayırlı yolculuklar dileğinde bulundu.
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