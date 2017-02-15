15 Şubat 2017 Çarşamba

Umre başvuruları arttı

Suudi Arabistan’ın 3 yılda ikinci kez umreye gidecekler için getirdiği 2 bin Riyal ek verginin kaldırdığını geçmiş günlerde kamuoyuna açıklamıştı. Bu açıklamanın akabinde umre ziyareti başvurusunda belirgin bir artış yaşandı.

14 Şubat 2017 Salı 10:55
Umre başvuruları arttı

  Bu kararın umre ziyaretine tekrar gitmek isteyen bireyler için rahatlatıcı olduğunu söyleyen Hac/umre firma yetkilileri, umre başvurularının bu doğrultuda arttığını söylediler.
Umre sezonu başlamadan önce Suudi Arabistan’ın, ilk kez hayata geçireceği bir uygulamayla son 3 yıl içinde ikinci kez umreye gideceklerden 2 bin Riyal (yaklaşık 540 dolar) ek vergi alacağı söylentileri vardı. Fakat Müslüman ülkelerden gelen yoğun tepkileri daha fazla arka plana atamayan Suudi yetkililer, 3 yılda ikinci kez umreye gidecekler için söylenen 2 bin Riyal ek verginin olmadığını verginin aynı yıl içinde 2. kez gidenler için uygulanacağını kamuoyuna açıkladı.

TAHİR ÖZÇELİK
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