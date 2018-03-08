TRT DARENDE'Yİ TANITTI

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ve kamu kurum müdürlerinin katıldığı canlı yayın programında ilçede gerçekleştirilen projeler anlatıldı. Vatandaşların da bağlantı kurup yetkililere istek ve şikayetlerini dile getirdiği program yoğun ilgi gördü. Darende Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik öğretmenlerinden oluşan ekip ezgileriyle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

TRT Gap Diyarbakır Radyosu Müdürü Fatih Yılmaz, “Yöremizden” adlı programın ilk defa uydudan yararlanmak suretiyle gerçekleştirildiğini ifade ederken program, Halk eğitim Merkezi Müdürlüğü kurslarında yapılan el emeği göz nuru hediyeler ve yine burada eğitim gören keman kursiyerlerinin dinletileri ile son buldu.

Öte yandan öğlenden sonra TRT Türkü radyosundan da 1 saat süreli Darende ve Malatya’ya ait türküler seslendirildi.