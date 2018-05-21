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Tire'den 50 öğrenci Malatya'ya uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonu ile düzenlenen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Tire ilçesinden 50 öğrenci Malatya'ya uğurlandı. 

Tire'den 50 öğrenci Malatya'ya uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonu ile düzenlenen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Tire ilçesinden 50 öğrenci Malatya'ya uğurlandı. 

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:17
Tire'den 50 öğrenci Malatya'ya uğurlandı

Bugün sabah saatlerinde yola çıkan öğrenciler, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Malatya’ya doğru yola çıktı. Burada farklı yöre ve kültürlerle tanışacak olan öğrencilerin gezisi 2 gün sürecek. Uçak ile gidip uçak ile geri dönecek olan öğrencilerin tüm masrafları ise ilgili bakanlık tarafından karşılanacak. 
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, "Kültürel ve ortak değerlerimizin paylaşılması kardeşlik bağının güçlendirilmesi suretiyle Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde, hükümetimizin öncülüğünde düzenlenen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında bugün ilçemizden 50 öğrencimizi Malatya'ya gönderdik. Gençlerimizin, ülkemizin farklı bölgelerini, kültürlerini tanıması ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi anlamında çok önemli bir proje. İnşallah çocuklarımız eğitmenlerimiz gözetiminde güzel bir gezi yapıp ilçemize dönecekler" diye konuştu.

busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 21.05.2018 14:25
Anahtar Kelimeler:
GeziTireMalatya
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