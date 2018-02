Siyer Derslerine Devam...

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Siyer Derslerinin müdavimleri katıldı. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, derste Hudeybiye Barış Antlaşmanın başta Müslümanların aleyhinde gibi göründüğünü ancak daha sonra Mekke’nin Fethine kadar giden bir süreci başlattığına işaret etti.

Prof. Söylemez, “Antlaşma maddelerinden biri de Mekke ve Medinelilerden isteyen istediği kabile ile ya da Arap Yarımadasındaki çeşitli kabileler Mekke ve Medinelilerden isteyenle anlaşma yapabileceklerdi. Çünkü Hz. Peygamber Medine’ye geldikten hemen sonra Arap kabileleri saflarını artık belirlemiş oldular. Hudeybiye Antlaşmasıyla birlikte davetçiler hızla Arap Yarımadası içerisinde yayılmaya başladılar. Her kabileye giden davetçiler, İslam’ı anlatmaya başladılar. İslam artık Müslümanların kendi diliyle anlatılır oldu. Oysaki Hudeybiye Barış Antlaşmasından sonra artık her bir obaya her bir kabileye giden Müslümanlar oraya İslam’ı bizzat kendileri anlattılar. Böylece İslam hızla o kabileler arasında yayılmaya başladı” diye konuştu.

Prof. Söylemez, programın sonunda soruları de cevaplandırdı.



12’nci ders 17 Şubat’ta

15 günlük periyotlarla işlenen Medine Dönemi Siyer Derslerinin 12’ncisi 17 Şubat 2018 Cumartesi saat 19.30’da gerçekleştirilecek. 12’nci dersi Yrd. Doç. Dr. Fethullah Zengin verecek. Zengin, “Elçiler Yılı (Sened’ul Vufud)” konusunu işleyecek.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Konferans Salonu’nda ücretsiz düzenlenen derslere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.busabahmalatya.com