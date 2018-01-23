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SİYER DERSLERİ DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Medine Dönemi Siyer Dersleri’nin 10’ucusu gerçekleştirildi. Derste, Prof. Dr. Levent Öztürk, ‘Hristiyanlar’la Siyasi İlişkiler’ konusunu anlattı. 

SİYER DERSLERİ DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Medine Dönemi Siyer Dersleri’nin 10’ucusu gerçekleştirildi. Derste, Prof. Dr. Levent Öztürk, ‘Hristiyanlar’la Siyasi İlişkiler’ konusunu anlattı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 14:45
SİYER DERSLERİ DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen derse Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay ile dersin müdavimleri katıldı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk, Peygamber Efendimizin İslam’a davet çalışmalarında Hristiyanlara yönelik faaliyetlerini detaylı olarak anlattı. Öztürk, Hz. Peygamber’in hükümdarlara gönderdiği mektuplar sonucu Hristiyan Habeş Kralı Necaşi Eshame’nin Müslüman olduğunu da hatırlatarak, Rum Suresi, Mute Savaşı ve Tebuk ile Bizans seferleri hakkında bilgiler de verdi. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Siyer DersleriMalatyaMetin TorunIhsan Gençay
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