Sosyal medya hesabı üzerinden kenetlenen vatandaşlar, 2015 yılında şehit düşen Şehit Piyade Teğmen İbrahim Tanrıverdi için anlamlı bir çalışma yapmak üzere harekete geçtiler. Sosyal medya kullanıcıları, şehidin geriden kalan fotoğraflarını resmetmeye başladılar.





ŞEHİDİN AİLESİ BAŞLATTI

Bu anlamda sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “İbrahim Teğmenimizin ailesinin başlatmış olduğu ‘Şehit Piyade Teğmen İbrahim Tanriverdi’ adına şehitleri anmak için Teğmenimizin de adının yaşatıldığı Sanat Merkeziyle işbirliği içinde resim sergisi düzenlenecektir. Resim sergisine çizimleri ile katkıda bulunmak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler. Kağıt ebatı ve çizim tekniği tamamen çizim yapanın isteği üzerinedir. Resimlerini bitirenler şehidimizin abisi Cengiz Tanriverdi'ye e-posta şeklinde ulaşabilirler. E-posta:cengiztanriverdi1988@gmail.com” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan resim sergisi için yapılan hazırlıkta, şehit Teğmenin arkadaşları da çizilebiliyor. Şehidin kendisi gibi şehit olan arkadaşlarının fotoğrafları da sosyal medya kullanıcıları tarafından resmediliyor.

SELAHATTİN BAYRAK